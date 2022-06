‘Teröristleri inlerine gömmeye devam edeceğiz’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen TÜBİKTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması ve Ödül Töreni'ne katıldı. Yaptığı konuşmada öğrencilere seslenen Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nin gençlerin adeta ikinci evi gibi 24 saat açık olduğunu söyledi.

'SİZLERLE YÜRÜYEN YORULMAZ'

"Sizler bu ülkenin geleceğisiniz, umudunuz" diyen Erdoğan, "Biz gençlerimizi nasıl okumaya, araştırmaya, tefekküre, üretmeye teşvik ederiz bunun derdindeyiz. İçinizden birileri inşallah uzaya gidecek mi? Birilerinin Neil Armstrong'u varsa bizim de Ayşe'miz, Fatma'mız, Ahmet'imiz var. Bize düşen bunun altyapısını yapmak, yaptık. Biz sık sık şu soruyla karşı karşıya kalıyoruz: Cumhurbaşkanım siz yorulmuyor musunuz? Ben de diyorum ki gençlerle yol yürüyen, gençlerle birlikte mücadele veren insan yorulur mu? Enerjiyi sizden alıyorum" dedi.

'HER İLDE ÜNİVERSİTEMİZ VAR'

Teröre ve teröristlere karşı verilen mücadeleye de değinen Başkan Erdoğan, "Nasıl şimdi teröristlerin inlerine girip onları gömüyorsak, gömmeye de devam edeceğiz. Şehitlerimiz var, evet ama şehitlerimizin 10 kat, 15-20 katı öldürülen teröristler var. Cuntacılar karşısında el pençe divan duran siyasetçileri, bürokratları, hukukçuları unutmadık" ifadelerini kullandı.

Göreve geldikleri dönemde Türkiye'de 76 üniversite olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Şimdi 207 üniversitemiz var. Şimdi 81 vilayetimizin tamamında üniversite var. Gençlerimiz, sadece eğitimlerine, sadece fiziki ve zihni gelişimlerine odaklanabilsin diye her türlü yatırımı yapıyoruz, yapacağız. Araştırma desteklerinden bilim desteklerine, burslardan festivallere kadar gençlerimizi araştırmaya ısındıracak her adımı atıyoruz. İnşallah bu sene TEKNOFEST'i Samsun'da gerçekleştireceğiz. Eğitimin her alanında ülkemizde tarihi dönüşümlere imza attık" şeklinde konuştu.

YAZILIMCI ORDUSU KURULUYOR

"Yeni nesil yazılım okulları ve bu alana yönelen gençlerimize sağladığımız birçok imkanla adeta bir yazılımcı ordusu kuruyoruz" ifadelerini kullanan Erdoğan, "7 bilim merkezimiz faaliyet gösteriyor. Diğer bilim merkezleri ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Fikrim var diyen gençlerimize bireysel genç girişimci programıyla karşılıksız verdiğimiz teşvikimizi 200 bin liradan 450 bin liraya çıkardık" sözleriyle gençleri bilime teşvik etti.

'UZAY YARISINDA EN ÖN SAFTA YER ALACAGIZ'

ULUSLARARASI arenada uzay yarışı olduğunu ve bu yarışta ön saflarda yer alacağımızı dile getiren Erdoğan, "Şimdi uzay mı kaldı diyenler var, evet bunlar ne haberleşmeden anlarlar, ne uzaydan anlarlar. Bunların böyle bir derdi de yok. Olsaydı bugüne kadar bir şeyler yaparlardı. Bir uzay yarışında neler yapılabileceğini inşallah ortaya koyuyoruz. Sevgili gençler biz uzay yarışında olacağız hem de en ön saflarda olacağız. Belki göndereceğimiz evladımız bu salonda. Uzay dönüşünde onu karşılamaya gideceğiz. Bu yarışı da öyle köhnemiş, ilkel, müptezel, zihniyetlerle değil sizler gibi gözü uzayda olan pırıl pırıl gençlerimizle TEKNOFEST kuşağı ile kazanacağız" diye konuştu.

YARDIMCI KAYNAK MÜJDESİ

BUGÜNE kadar yaklaşık 4 milyar ders kitabının ücretsiz dağıtıldığını belirten Erdoğan, "Ücretsiz dağıttığımız ders kitaplarıyla birlikte yardımcı kaynaklarımızı da öğrencilerimize ulaştıracağız. Sene sonuna kadar 100 milyon yardımcı kaynağı öğrencilerimize teslim ediyoruz. Okul kütüphanelerinde kitap sayısı 28 milyondan 60 milyona yükseltildi. Yıl sonu itibarıyla bu sayı 100 milyona çıkarılacak. Bilim ve sanat ve sanat merkezi sayısının 355'e yükseldi. Bu sene bir ilki daha gerçekleştirerek bilim ve sanat merkezlerimizde tüm öğrencilerimiz için yaz okulu dönemini başlatıyoruz. İsteyen öğrencimiz, istedikleri yerlerde bu uygulamadan yararlanabilecek" diye konuştu

AK PARTİ KAMPA GİRİYOR

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek olan AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, bugün Kızılcahamam'da başlayacak. Dış politikadan, ekonomiye, siyasetten enerjiye kadar çok yönlü sempozyumların yapılacağı kampın açılış ve kapanış konuşmasını Başkan Erdoğan yapacak. Kampta, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş moderatörlüğünde "Genel Merkez ve TBMM Parti Grup Çalışmaları Oturumu" da yapılacak.