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Haberler Gündem AK Partili Çelik’ten Yunanistan’a sert tepki

AK Partili Çelik’ten Yunanistan’a sert tepki

4.6.2022

AK Partili Çelik’ten Yunanistan’a sert tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'e sert tepki gösterdi. Çelik'in yaptığı açıklamada, "Yunanistan'ın Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanımızı hedef alan açıklamaları kabul edilemez. Bu saldırgan propagandalarla varılacak hiçbir yer yoktur. Yunanistan hükümeti başka ülkelere Türkiye'yi şikayet eden dilekçeler yazarak sorunları çözemez. En sağlam yolun, sorunları Türkiye ile masada çözmek olduğunu anlamalıdır. Yunanistan adaların silahlandırılması ile hukuksuz bir yolu tercih etmektedir. Bu çıkmaz sokaktır" ifadelerini kullandı.
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