PKK’ya dev operasyon 36 şüpheli gözaltına alındı

İÇİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, dün sabah saatlerinde Tekirdağ merkezli 11 ilde PKK-KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyona ait bilgileri paylaştı.

Operasyonun PKK terör örgütünün ilişki ağlarının deşifre edilmesi ve engellenmesine dönük yapıldığını dile getiren Çataklı, "41 şahsa yönelik olarak gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde; Tekirdağ'da 24, Edirne'de 3, Kırklareli'nde 3, İzmir'de 3, Muğla'da 4, İstanbul'da 3, Manisa'da 1, Bursa'da 1, Bingöl, Mardin ve Çanakkale'de de 1 adres olmak üzere toplam 45 adreste çalışma yapıldı" dedi.

ARALARINDA HDP'LİLER VAR

OPERASYONLAR çerçevesinde gözaltına alınan şahıslardan birçoğunun HDP'li olduğunu söyleyen Çataklı, "HDP Genel Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Emin Orhan, Tekirdağ HDP İl Eş Başkanı Hüseyin Güzel, HDP Edirne İl Eş Başkanı Melahat Çelik, Kırklareli HDP İl Eş Başkanı Yakup Aslan, Bingöl HDP İl Eş Başkanı Saadet Fırat isimli şahısların da aralarında bulunduğu 36 şahıs gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, uluslararası kuruluşlardan sağlanan fonları, terör örgütü PKK'nın etkinliklerinde kullandıkları iddiasıyla, Göç izleme Derneği (GÖÇİZDER) Eşbaşkanı Kamile Kandal'ın da aralarında olduğu 24 kişinin gözaltına alındığı başka bir operasyonla da ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Derneğin Avrupa Birliği (AB) hibe programlarıyla çıkardığı kitap ve raporlardan 338 bin dolar gelir elde ettiği, paranın örgüt üyeleri ve ailelerine, yardım adı altında aktarıldığı belirtildi.