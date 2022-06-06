3600 ek göstergede büyük gün! Tüm gözler Başkan Erdoğan’ın bu açıklamasında

Başkan Erdoğan, AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanışında Uzunca bir süredir, çalışan ve emekli memurlarla ilgili 3600 ek gösterge hazırlığı yürüttüklerini hatırlarak, nihayet bu çalışmayı tamamladıklarını ve Meclis'in takdirine sunma safhasına getirdiklerini bildirdi..

3600 EK GÖSTERGE HAZIRLIKLARI AÇIKLANIYOR



Başkan Erdoğan, "6 Haziran 2022 pazartesi günü Kabine Toplantımızın ardından yapacağımız Millete Sesleniş konuşmamızda bu hazırlığı detaylarıyla anlatacağım. Bugün burada sadece daha önce söz verdiğimiz 4 meslek grubunu değil 5 milyonu aşkın memurumuzun ve emeklilerin tamamını ilgilendiren bir formülle bu meseleyi çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

SURİYE'NİN KUZEYİNE OPERASYON AN MESELESİ!

Toplantının en önemli başlığı ise Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde işaretini verdiği Suriye'nin kuzeyi Tel Rıfat ve Münbiç'te terör örgütü PKK-YPG'ye yönelik düzenlenmesi an meselesi olan harekat olacak.

En son Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 23.05.2022 Pazartesi günü Başkan Erdoğan başkanlığında toplanmıştı.

İŞTE 3600 EK GÖSTERGE ÇALIŞMASININ DETAYLARI

Milyonlarca memur, emeklinin merakla beklediği 3600 ek gösterge çalışması Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "3600 ile ilgili her şey hazır. Cumhurbaşkanımız ne zaman uygun görürse açıklayacak" demişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı da 3600 ek göstergede kamu çalışanlarının ferahını artırmak için bütçe çalışmasını tamamladı.

Polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek grupları ek gösterge kapsamına alındı.

Ek gösterge artışı, memuriyete 2008 yılından önce başlayanların emekli aylıklarında doğrudan artış şeklinde yansıyacak.

TÜM MESLEK GRUPLARI KAPSIYOR

Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı 3600 ek gösterge düzenlemesinin bütün meslek gruplarını kapsayacağı da gelen bilgiler arasında.