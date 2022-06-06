‘Kimin siyasetine hizmet ediyorsunuz?’

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kızılcahamam kampında milletvekilleri ve kabine üyelerine hitap etti. Konuşmasında emekli, memur ve çiftçileri ilgilendiren müjdeler veren Erdoğan, "Milletimizin alım gücünü korumak ve bu sıkıntılı süreçten çıkarmak için her kalemi inceliyor ve adımlar atıyoruz. Bunu aşacak kadrolar ve azim yine AK Parti'dedir" dedi. Başkan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

BÜYÜK TÜRKİYE HAYALİ

DIŞARIDA Suriye'den Irak'a, Libya'dan Karabağ'a mazlumun olduğu her yerde bu onurlu duruşumuzu koruyacağız. Bu fakir kendini bildi bileli böyle. Değişmedik. Değişmeyeceğiz. Aynı gayretle mücadeleyi sürdüreceğiz. Geçtiğimiz 20 yılda demokrasi ve özgürlükler konusunda sessiz devrimler gerçekleştirmemiz tesadüf değil. Kim bu kardeşinize saldırıyorsa Türkiye'ye saldırıyor demektir. Cumhur İttifakı'na saldıranlar aslında büyük ve güçlü Türkiye idealimiz ve Türkiye'nin bizzat kendisine düşmanlık ediyorlar. İşte CHP'nin başındaki zat da altına gizlenenler de birer kukladır. Ama biz asıl savaşı onların ağababalarına karşı veriyoruz. Bu kavga da yeni değildir. Çağdaşlık sanarak sarıldıkları yalanlar ulu bir çınar değil çürük bir kabuktur. Bizim hayalimiz, "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh da bütün vatandır" idealidir. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ve 2053 vizyonuna kavuşturacağız.

ÇİFTÇİ, EMEKLİ VE MEMURA MÜJDE

FİYATLARDAKİ dalgalanmaların üretim eksiğinden değil, fırsatçılıktan kaynaklandığını söyleyen Erdoğan, "Şimdi üreticilerimize Toprak Mahsullerinin yapacağı buğday ve arpa alım fiyatlarını açıklamak istiyorum. TMO sert ekmeklik buğdaya ton başına 6 bin 50 TL alım ve bin TL prim olmak üzere 7 bin 50 TL ödeme yapacak. Arpa alım fiyatı ise ton başına 5 bin 500 TL alım ve 500 TL prim bedeli olmak üzere toplam 6 bin TL olarak belirlenmiştir" dedi. Konuşmasında emekli ve memura da müjde veren Erdoğan, şunları söyledi: "Çalışan ve emekli memurlarımızla ilgili 3600 ek gösterge çalışması yürütüyoruz. Nihayet meclise sunma aşamasına getirdik. Kabine toplantısının ardından detaylarıyla anlatacağım. Bugün sadece daha önce söz verdiğimiz 4 meslek grubunu değil 5 milyonu aşkın memur ve emeklinin meselesini çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum."

DEDİĞİMİZE GELECEKLER

Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri haline getireceklerini söyleyen Erdoğan, "Bunun dışarıda birilerini rahatsız etmesini anlıyoruz. Bizi asıl düşündüren içeride bunların sesleri olanların kimin nam ve siyasetine hizmet ettiğidir. Son dönemde bize NATO'nun genişlemesi konusunda esnek olmayı telkin edenlerin ısrarı, haklılığımızı göstermektedir. Beklentilerimiz karşılanmadan tutum değişikliğine gitmeyeceğiz. Evet dünya beşten büyüktür. Bunu şimdi kendileri söylemeye başladılar. Dediğimize gelecekler" dedi.

TÜM KALEMLER MERCEK ALTINDA

Dünyada birçok ülkenin ekonomilerinde küçülmeye giderken Türkiye'nin hedeflerine yürüdüğünü söyleyen Erdoğan, "Şeytanın aklına gelmeyecek nice siyasi oyunla ülkemizi karıştırmaya çalışanların çaresizliğini izliyoruz. Bunlarla birlikte insanlarımızın üzerindeki hayat pahalılığı yükünü azaltma çaresi arıyoruz. Kur ve enflasyonla izah edilemeyecek her kalemi mercek altına aldık. İşimiz kolay değil biliyoruz. Ama 20 yıllık serüvenimizde hiçbir işimiz kolay olmadı. Bugün de aynı başarıyı göstereceğimizden şüpheniz olmasın" diye konuştu.