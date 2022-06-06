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Haberler Gündem Müsilaj Operasyonu’nda 97 zanlı tutuklandı

Müsilaj Operasyonu’nda 97 zanlı tutuklandı

6.6.2022

Müsilaj Operasyonu’nda 97 zanlı tutuklandı
İÇİŞLERİ Bakanlığı, mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temin eden suç gruplarına yönelik 16 ilde düzenlenen "Müsilaj Operasyonu"nda gözaltına alınan 288 şüpheliden 97'sinin tutuklandığını bildirdi. Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla, Yalova, Artvin, Giresun, Ordu, Samsun ve Zonguldak olmak üzere 16 ilde "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgütün faaliyetleri kapsamında yağma, tefecilik, tehdit suçları ile bu örgütlere silah temin ederek 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçunu işledikleri, kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturdukları" belirlenen zanlılara yönelik 26 Mayıs'ta eş zamanlı "Müsilaj Operasyonu" düzenlenmişti.
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