Üst düzey PKK’lı korumalarıyla birlikte öldürüldü

PKK-YPG'NİN kadın yapılanmasının tepe isimlerinden olan İran'ın Salmas kenti nüfusuna kayıtlı terörist Mizgin Botan kod adlı Rahime Xezali'nin Kamışlı'dan ayrılarak Al Cewadiye kasabasına hareket edeceği bilgisi üzerine Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekipleri harekete geçti. Teröristlerin bulunduğu araç tespit edilerek takibe alındı.

SİHA güdümlü akıllı mühimmatla nokta atışla vurulan araç, hurda yığınına döndü. Araçta bulunan Rahime Xezali ile koruması Kesra Melek ve Dicle Cudi öldürülürken, Hevidar Derbisiye kod adlı koruması da ağır yaralandı. ABD, Rusya ve Suriyeli üst düzey askeri yetkililerle yakın ilişki içinde olduğu belirtilen Rahime Xezali'nin TSK'nın harekatlarına karşı yüzlerce teröristin başında yer alarak saldırıları organize ettiği de öğrenildi.

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