Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nın sınırları Resmi Gazete'de yer alan harita ve koordinat listesinde belirtildiği şekilde değiştirildi.

Konya'nın Derebucak ilçesi sınırları içinde bulunan Çamlık Mağaraları'nın olduğu bölgesi ise "Derebucak Çamlık Mağaraları Milli Parkı" olarak belirlendi.

Kararda milli parkın alanını gösteren harita ve koordinat listesi de yer aldı.

İKİ GENELGE DAHA RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

2014 - 2023 dönemini kapsayan Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi ve Bölge Planları'nın yenilenmesi çalışmalarına başlandı.

Konuyla ilgili genelge Resmi Gazete'de yayımlandı.

Amaç, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması ve refahın ülke geneline dengeli yayılmasını sağlamak.

Bu amaçla, bölgesel kalkınma ile ilgili ulusal düzeyde yapılacakların belirlendiği Strateji ve Planlarda,, bölgelerin sosyoekonomik gelişim eğilimlerinin, sektörel hedefler belirleniyor.

Genelgeye göre, 2023 yılı sonrası için ülke sathında bu uygulamaların artması amacıyla hazırlanacak stratejiyi, genel düzeyde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yerel düzel düzeyde ise Bakanlık yönlendirmeleri ve kalkınma ajansları koordinasyonunda hazırlanacak. kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları da Bölgesel gelişme ulusal Stratejisi ve bölge planlarının hazırlanmasında rol alacak.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMSAL ÜRETİM MODELİNE İLİŞKİN BELGE HAZIRLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer genelge ise Anadolu Bozkır Ekosistemleri İçin İklim Değişikliğine Ekosistem Tabanlı Uyum Strateji Belgesi.

Genelgede iklim değişikliğinin tarım sektörü üzerine etkisine işaret edildi. Sürdürülebilir olmayan tarım teknikleri nedeniyle doğal kaynakların ve biyolojik yaşamın zayıfladığı, tarımsal verimliliğin düştüğü kaydedildi.

İklim değişikliğinin etkilerine karşı bozkır alanlarda sürdürülebilir ekonomik bir tarımsal üretim modelinin yaygınlaştırılmasına yönelik strateji belgesinin hazırlandığı belirtildi.



Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hazırladığı Strateji Belgesi'nin, bakanlığın resmi sitesinde yayımlanacağı ifade edildi.