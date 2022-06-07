Ek göstergede memura 600 puan artış

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen ve 2 saat 30 dakika süren toplantı sonrası Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. BM'de ülkemizin uluslararası alandaki resmi adını Turkey'den Türkiye olarak değiştirilmesini yeni dönemin sembollerinden olduğunu belirten Erdoğan, "Kurum ve kuruluşlarımız, vatandaşlarımız göğüslerini gererek ülkelerin adını Türkiye olarak ifade edebileceklerdir" dedi.

■ "FAİZİ ARTIRMAYIP DÜŞÜRECEĞİZ"

Suriye'nin kuzeyine yapılacak harekatla ilgili bilgi de veren Erdoğan, "Sınır ötesi harekatlarımızdan NATO içindeki tartışmalara, küresel krizlere karşı tutumlarımızdan her alanda bu idrak noksanlığını görmek mümkündür. Biz neyi, niçin, nasıl yaptığımızı biliyoruz. Nereden geldiğimizi ve nereye gittiğimizi biliyorum. Milletim müsterih olsun, gönlünü ferah tutsun" diye konuştu. Enflasyonun bir sorun olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu iktidar faiz artırmayacak. Faizi düşürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

■ "EK GÖSTERGE SÖZÜMÜZÜ TUTTUK"

Ek gösterge konusunu meclisin takdirine sunulacak seviyeye geldiğini söyleyen Erdoğan, "En büyük hassasiyetimiz, istihdamı koruyup, gelir kaybını telafi ederek, fırsatçıların önünü keserek insanımızın üzerine kalıcı yük binmesine engel olmaktır. (Ek gösterge) Memurlarımızın maaşlarında küçük de olsa artış sağlamasının ötesinde asıl emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarında ciddi kazanımlar getiriyor. Ek gösterge artışıyla çalışan ve emeklisiyle tüm kamu görevlilerine verdiğimiz sözü tutuyoruz. Kamu çalışanları lehine bir fedakarlıkta bulunarak, tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık. Yardımcı hizmetler sınıfındakiler dahil, ülkemizdeki 5,3 milyon kamu görevlimizin tamamı, önümüzdeki yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanacaktır. Genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3 bin 600'den 4 bin 400'e, şube müdürü, ilçe müdürü seviyesindeki yöneticilerin 2 bin 200'den 3 bine çıkacak" dedi.

MEMUR EMEKLİSİ DE YARARLANACAK

YAPILAN artışların halen emekli olan kamu görevlilerinin maaşlarına da yansıtılacağını duyuran Erdoğan, "Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız. Yılbaşında, tüm çalışanların durumlarını ekonomide gelinen noktaya uygun şekilde gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz. Fiyat artışlarını durduracak, her kesiminin gelir kaybını telafi edecek programımızı uygulamayı sürdürüyoruz" dedi.

BİNA YALITIMINA 0,99 FAİZLİ KREDİ

KABİNE toplantısı sonrası birçok müjde veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Binaların yalıtım çalışmalarında kullanılmak üzere, daire başına 50 bin liraya kadar, 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranıyla kredi imkanı getiriyoruz. Ekonomik olarak dezavantajlı ancak mevcut programlardan yararlanamayan kesimlere yönelik de yeni bir paket devreye alıyoruz. Bu program 15 milyar liralık yeni bir paket olacak" ifadelerini kullandı.

ÜRÜN TEDARİKİ KOLAYLAŞACAK

SAVAŞ yüzünden pandemi sonrası yapılan bazı düzenlemelerin etkisinin görülemediğini kaydeden Erdoğan, "Fiyatları artan ürünlerin tedarikini artırarak stokçuların oyununu bozacağız. Ücretlilerin gelir kaybını gidererek insanlarımızın üzerine kalıcı yükler binmesini engelleyeceğiz. Önümüzdeki yılın ilk aylarından itibaren vatandaşlarımız attığımız adımların sonuçlarını görecek" dedi.