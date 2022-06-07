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Sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu

Son dakika haberleri: AK Parti, sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzenlenmesine ilişkin 14 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

07.06.2022, 15:50 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022, 16:15

Sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin yasa teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu

AK Parti, sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzenlenmesine ilişkin 14 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Mali haklarda ve çalışma şartlarında iyileştirme öngören düzenlemeler yasalaştırılacak. Önce şiddet cezalarını ağırlaştıran teklif, ardından da maaş artışlarına yönelik düzenleme Meclis'ten geçecek.

BAKAN KOCA, SİNYALİ VERMİŞTİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu konuda iradenin Meclis'te olduğunu belirterek, dün akşam yaptığı açıklamada, "Bu süreçlerin çalışanların mutluluğu ve memnuniyetiyle doğru orantılı olduğuna inanıyorum dolayısıyla beklentileri var çalışanlarımızın, hekim arkadaşlarımızın. Motive olmaları için de bunun gerekliliğini biliyoruz. O nedenle bu hafta, muhtemelen gelecek hafta; ama bu hafta ben Meclis komisyonunda gündeme gelmesini takip ediyorum. Bu hafta Meclis'e gelebilir, komisyona gelebilir. Özlük hakları noktasında sözleşmeli, kadrolu dahil olmak üzere birçok düzenleme yapılacak. Özlük haklarıyla ilgili konunun bu hafta komisyona gelmesi kuvvetle muhtemel" demişti.

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