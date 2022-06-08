Bahçeli’den Başkan Erdoğan’a ziyaret

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, dün Külliye'de kendisini ziyaret eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısının ardından Beştepe'ye geçerek Başkan Erdoğan'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti" denildi. Saat 14.10 civarında başlayan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. İki liderin görüşmesinde ülke gündemini ele aldığı ifade edildi.

3600 EK GÖSTERGENİN DETAYLARINI PAYLAŞTI

BAŞKAN Erdoğan, 6. Yargı Paketi'nde yer alan düzenlemelerle ilgili detayları paylaştı. Paketin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, 3600 ek göstergenin yılbaşından itibaren yürürlüğe gireceğini de kaydetti. Erdoğan, "Birinci dereceye gelmiş tüm hak sahipleri 3600 ek göstergeye yükseltilecek. Genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 4400'e, şube müdürü ve ilçe müdürü yöneticilerinin ek göstergeleri de 3000'e çıkartılacak. 3600'e çıkan 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli aylığı bin 234 lira ile bin 391 lira arasında, emekli ikramiyesi ise 44 bin 500 lira ile 50 bin 150 lira arasında artacak" ifadelerini kullandı.