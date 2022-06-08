EFES 2022 Tatbikatı’na Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli de katılacak

9 Haziran Perşembe günü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İzmir'de gerçekleştireceği "EFES 2022 Tatbikatı"na Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli de katılacak.

37 ÜLKE KATILIYOR

Türkiye'nin en büyük tatbikatlarından birisi olan EFES-2022, 37 ülkenin katılımıyla İzmir'in Seferihisar ilçesinde devam ediyor. Binlerce personelin katıldığı tatbikatın ilk safhası 9 Mayıs'ta başladı. Birinci aşamada Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı gerçekleştirildi, 20 Mayıs'ta ise fiili safhaya geçildi ve saha eğitimleri başladı. Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'ndeki eğitimler, haziran ayının ikinci haftası yapılacak Seçkin Gözlemci Günü faaliyetiyle sona erecek.

Milli Savunma Bakanlığı, EFES-2022 tatbikatı ile ilgili yaptığı bilgilendirmede, "Tatbikata 37 ülkeden binden fazla yabancı personel katılacak. Bölgedeki en büyük birleşik müşterek tatbikat olma özelliği taşıyan EFES-2022 Tatbikatı'na TSK unsurları ile birlikte toplam 10 binden fazla personelin katılması planlanıyor" ifadeleri kullanıldı. Eğitimlere ABD ve İtalyan donanmasına ait savaş gemileri, Libya donanmasına ait deniz unsurları başta olmak üzere pek çok yabancı personel ve silah sistemi de eşlik ediyor..