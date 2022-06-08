PKK/YPG’nin suikastçısını MİT Türkiye’ye getirdi

TERÖR örgütü PKK/YPG'nin suikastçısı olarak çeşitli eylemlere katıldığı belirlenen "Rojda" kod isimli Dilbirin Kaçar, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Suriye'deki operasyonuyla Türkiye'ye getirildi. Terör örgütüne 2015'te Siirt'te katılan Kaçar, 1 yıl Cudi ve Gabar bölgelerinde faaliyet yürüttükten sonra 2016'da Suriye'ye gönderilmişti. Irak'ın Sincar ilçesinde suikastçı eğitimi alan Kaçar, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları sırasında örgüt adına çeşitli eylemlerde yer aldı. Kaçar'ın son olarak Aynularap bölgesine takviye güç olarak gönderilen timin sözde komutanlığını yaptığı belirlendi.

PENÇE OPERASYONLARINDA 1130 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

MİLLİ Savunma Bakanlığı, başarıyla devam eden terör operasyonlarıyla ilgili açıklama yaptı. Buna göre, Pençe serisi operasyonlarda bugüne kadar toplam 1130 terörist etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyinde yapılan 180 operasyonda 425 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 2015 yılından bu yalana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı ise 34 bin 950 olarak açıklandı.