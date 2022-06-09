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Haberler Gündem Başkan Erdoğan Bahçeli ile birlikte bugün İzmir'de

Başkan Erdoğan Bahçeli ile birlikte bugün İzmir'de

9.6.2022

Başkan Erdoğan Bahçeli ile birlikte bugün İzmir’de
CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün İzmir'de. Erdoğan'ın uçağı saat 11.00'da Adnan Menderes Havalimanı'na inecek. Erdoğan, buradan helikopterle Seferihisar'a geçerek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Efes 2022 tatbikatını izleyecek. Başkan Erdoğan, tatbikatın ardından partisinin İzmir İl Başkanlığı tarafından Gaziemir'deki Fuar İzmir'de düzenlenecek Danışma Kurulu'na katılacak. Erdoğan'ın burada yapacağı konuşmada 2023 seçimleriyle ilgili partililere önemli mesajlar vermesi bekleniyor.
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