“Kurulan üsler Rusya’ya karşı diyorlar, yemezler”

Beştepe'de ağırladığı Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile basın toplantısı düzenleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önemli mesajlar verdi:

TERÖRİSTLER CİRİT ATIYOR

NATO TERÖRE ÇANAK TUTAN BİR ÖRGÜT DEĞİL: İsveç ve Finlandiya heyetleri geldiler, burada bizim heyetlerle görüşmeler yaptılar. Şunu iyi bilmeliyiz. NATO bir güvenlik teşkilatıdır, teröre çanak tutan bir örgüt değildir. Şu anda İsveç bildiğiniz gibi PKK/PYD/ YPG gibi tüm terör örgütlerinin cirit attığı bir ülke. Hatta bunların kendi parlamentoları içinde teröristler var. Bu teröristler parlamentolarında yer aldığı sürece, caddelerinde, Stockholm'ün içinde bu terör örgütü liderlerinin posterleriyle gösteriler yaptıkları sürece, İsveç devlet televizyonunda teröristlerin liderlerinin söyleşileri yayınlandığı sürece, biz bunlara 'buyurun devam edin' diyemeyiz, 'buyurun NATO'ya girin' diyemeyiz. Aynı şey Finlandiya için de geçerli. Maalesef Finlandiya da şu an bunun benzeri birçok yapılanmanın içinde.

YUNAN'A SİLAH VERİYORLAR

YEMEZLER, KUSURA BAKMASINLAR: NATO noktasında bizim geçmişte Yunanistan ile Fransa ile yaşadıklarımızı şimdi bunlarla yaşamak istemiyoruz. İşte Yunanistan NATO'dan çıktı, girişine bizden öncekiler yol verdi, tekrar girdi, Fransa tekrar girdi, 5 artı 4, 9 Amerikan üssü Yunanistan'da kuruldu. Bu üsler kime karşı kuruluyor? Verdikleri cevap: 'Rusya'ya karşı...' Bunu yemezler, kusura bakmasınlar. Şu anda 400 milyar avro Yunanistan'ın Avrupa'ya borcu var. Buna rağmen Avrupa ülkeleri isimlerini vermeyeceğim ciddi manada Yunanistan'a silah desteği, uçaklar, helikopterler veriyorlar. Amerika'nın aynı şekilde desteği var, kime karşı? Geçenlerde benimle yaptığı yemekli görüşmede 'biz artık aramıza başkalarını sokmayalım ikimiz bütün görüşmelerimizi yapalım, üçüncü ülkeler aramızda olmasın' demesine rağmen görüşmemizden iki üç hafta sonra Amerika'da gidip senatoda yaptığı açıklamalarla sanki bu görüşmeleri yapmamışız gibi maalesef Türkiye'nin menfaatleri aleyhinde konuşmalar yaptı, ondan sonra Davos'ta yaptı. Kusura bakmasınlar, biz şahsiyetli siyasetten yanayız. Şahsiyet yoksunu siyasete Türkiye olarak 'evet' demiyoruz.

TİCARET HACMİ GENİŞLEDİ

HEDEF 3 MİLYAR DOLAR: Venezuela ile ticaret hacmimiz 2020'de iki kat, geçtiğimiz yıl 3 kat artarak 850 milyon dolar seviyesine çıktı. Mevcut rakamlar bu sene 1 milyar dolara ulaşabileceğimize işaret ediyor. Hedefimiz bu rakamı en kısa sürede 3 milyar dolara çıkarmaktır. ■ ERDEM ANILAN

'TÜRK YATIRIMCILARA GARANTİLERİ VERİRİM'



MADURO Türk yatırımcıları ülkesine davet ederek, "Turizm, madencilik, endüstri, lojistik, bankacılık, petrol, gaz, altın, kömür için Türk yatırımcıları Venezuela'ya gelsin. O an, bu an sizlere garantileri verebilirim. Her gün İstanbul'la Karakas arasında uçuşlarımız var. Bu uçuşlar artacak. Turistler turizmin tadını Türkiye'de çıkarmak istiyorlar. Bizim için muhteşem fiyatlar var. Türkiye bizim için örnektir" dedi.

3 YENİ ANLAŞMA

ERDOĞAN ile Maduro'nun da hazır bulunduğu, iki ülke arasında imzalanan 3 anlaşma şöyle: ● Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Turizm Bakanlığına Bağlı Venezuela Devlet Turizm Şirketi Venetur Arasındaki Mutabakat. ● İki ülke arasındaki "Bitki Koruma ve Karantina Alanında İşbirliği Mutabakat. ● İki ülke Merkez Bankaları arasındaki İşbirliği Mutabakat Zaptı.