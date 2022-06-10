Emine Erdoğan ve Bakan Özer kültür sanat merkezini açtı

İZMİR'DE bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İzmir Olgunlaşma Enstitüsü Kültür Sanat Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

BOL BOL SOHBET ETTİ

ENSTİTÜ Müdürü Şule Aydın'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Emine Erdoğan, kursiyerlerle sohbet etti. Erdoğan ve beraberindekiler dantel geri dönüşüm atölyesini gezdikten sonra "Anadolu Cepkenleri" sergisi ile nakış, minyatür ve iğne oyası uygulama alanlarını ziyaret etti. Açılışa, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in eşi Nebahat Özer, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in eşi Fatma Köşger, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve diğer ilgililer katıldı.