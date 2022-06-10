Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Kandilli Araştırma Binası Açılışı’nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Bilim, Teknoloji ve Araştırma Binası Açılış Programına katılıyor. Erdoğan programda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Kuluçka merkezlerine ayrılmış bu merkez bilgiyi teknolojiye dönüştürerek ülkemize güç katacak. Biyo yakıttan gıdaya pek çok alanda uygulama imkanı olan fosil yakıtlara bağımlılığı azaltacak çalışmalardır. İklim değişikliği ve sıfır atık hedefine katkı verecek çalışmalar yürütülecek. İlaç, aşı, tıbbi cihaz üretimi yapan KOBİ'lere yönelik Ar-Ge projesidir.

Yaşam bilimleri merkezimiz altyapı ve insan kaynağıyla ülkemizin yüzakı teknoloji markalarından olacak. Ülkemizde ve dünyada sağlık sektörünün gelişmeye devam etmesi bu tür çalışmaları önemli hale getirmektedir.

Sağlık sektörünün ihtiyaçlarını yerli ve milli imkanlarla karşılayarak cari açığı azaltmak ve ihracatı geliştirmek istiyoruz. Kısa sürede büyük ölçekli firmalarla rekabet seviyesine çıkacağına inanıyorum.

Değerli misafirler, koronavirüs salgını ver ardından başlayan Rusya Ukrayna savaşı dünyaya önemli mesajlar verdi.

"SAĞLIK TURİZMİNDEN 10 MİLYAR DOLARLIK PAY ALMAYI HEDEFLİYORUZ"

Türkiye son 20 yıldır her alan gibi sağlık alt yapısına yaptığı yatırımlarla bu salgını en hafif şekilde atlatmıştır.

Eskiden bizim vatandaşımız teşhis ve tedavi için yurtdışına giderdi. Şimdi aynı amaçları sayıları milyonları bilen insan Türkiye'ye geliyor. Önümüzdeki sezon sağlık turizminden 10 milyar dolarlık pay almayı hedefliyoruz.

Gıda sektörüne kendi kendimize yeterli olmamızın ötesinde yolumuza devam etmek istiyoruz. Türkiye her alanda geleceğin güvenli limanı ülkelerin başında yer almaya adaydır."