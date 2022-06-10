Son dakika: Başkan Erdoğan’dan TDBB 6. Olağan Genel Kurulu’nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TDBB 6. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın satır başları şu şekilde:

Bugün 30 farklı ülkeden belediyeler ile kocaman aile haline gelmiş birliğimiz kendi alanında dünyanın önde gelen yapıları arasında yer almaktadır. Yeni programlarla etki sahasını genişleten birliğimiz ülkelerimiz arasında güçlü köprüler kurmasından memnuniyet duyuyoruz. Kökeni Türk Konseyi'ne dayanıyor. Konsey geçtiğimiz yıl İstanbul'daki 8. zirvesinde aldığı kararla adını Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirdi. Binali Yıldırım kardeşimizin ülkemiz adına yer aldığı Ak Sakallılar heyetini de maziden atiye kurduğumuz köprünün sembolü olarak görüyorum. Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin kuşatıcı yapısı önemlidir. Burada kökleri bir kaç asırlık değil binlerce yıllık ortak geçmişe dayalı bir güçten bahsettiğimizi unutmamalıyız. Bu tablo bize aynı zamanda bize hepimizi çok daha parlak bir geleceğin beklediğine işaret ediyor.

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM AVRASYA COĞRAFYASININ DÜNYANIN GÖZBEBEĞİ HALİNE GELDİĞİNİ GÖREBİLİRİZ

Bizler de hem geçmişte yaşadıklarımızdan, bugün çevremizde olup bitenlerden ibret alarak hareket etmeliyiz. Kendi refahları için tüm dünyayı ateşe verenlerin karşısına ancak böyle çıkarsak başarılı olabiliriz. Bunu sağlarsak önümüzdeki dönem Avrasya coğrafyasının dünyanın gözbebeği haline geldiğini görebiliriz. Ekonomik krizler bu tür işbirliklerini daha kıymetli hale getiriyor. Teşkilatımızın ve birliğimizin kapsamını arttırmak için çok daha fazla çalışmalıyız.

BAŞARILARLA TAÇLANDIRMA VAKTİ

Yeniden yapılanan küresel yönetim sistemi içinde ülkelerimizin hakettiği yeri almasını ancak bu şekilde temin edebiliriz. Günümüzde İpekyolu gibi kadim ticaret yolları dahi yeni yollar inşa edilerek tekrar canlandırılmaya açlışılıyor. BM başta olmak üzere tüm devletleri biraraya getiren yapıların reforma tabi tutulması tartışması yaygınlaşıyor. Böyle bir iklimde bizim tarih, kültür, medeniyet mirasımıza sahip çıkmamız kadar tabi bir durum olamaz. Şehirlerimizi, tarihi ve kültürel kimliğini koruyarak geliştirmenin yollarını arayacağız. Beraberce çalışmak ve neticeler elde etmek başarının kendisidir. Biriz, beraberiz ve büyüyoruz. Şimdi bunu her alanda başarılarla taçlandırma vaktidir. Türkiye, yüreğini sizlere sonuna kadar açmıştır. Ülkemiz birikimini, potansiyelini sizlerle beraber kullanmaya hazırdır. Bunları siyasi söylem olarak değil kalbimizden kopup gelen bir hissiyat olarak ifade ediyoruz. Biz belediyelerdeki çalışmamızı kalkınma yerelden başlar anlayışı ile yürüten bir kadroyuz. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak bu doğrultuda attığınız her adımda yanınızda olacağını belirtmek istiyorum.