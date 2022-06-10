  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem ‘Ya adaylığını ya da adayını açıkla’

‘Ya adaylığını ya da adayını açıkla’

AK Parti İzmir İl Başkanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada ana muhalefet partisi CHP'nin lideri ve aynı zamanda İzmir Milletvekili olan Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi.

10.6.2022

‘Ya adaylığını ya da adayını açıkla’

"Kentinin temsilci diye gönderdiği bir CHP'li genel başkan var ancak İzmir'in yolunu bile bilmiyor" diyen Erdoğan, "İzmir'in derdi ile dertlenmek yerine zamanını Silivri'deki mahkumlar, bizleri şikayet etmek için kullanıyor. Bu zat bazı şehirlerimizi başka bölgeden seçecek kadar Türkiye'den habersiz. Tek yaptığı SSK'yı batırmaktan ibarettir" dedi. İzmir'den çağrısını yaptığını söyleyen Erdoğan, "Kaçak dövüşmeyi, bahane üretmeyi bırak. Havaya bakıp ıslık çalarak etrafta gezinmekle olmaz. Adaylık meselesini daha çok geçiştiremezsin.

'KAÇAK DÖVÜŞMEYİ BIRAK'
SEÇİM önümüzdeki yıl Haziran ortasında yapılacak. Kaçacak yerin yok Bay Kemal. Cumhur İttifakı'nın adayı belli olsun diyorsun. Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan. Sayın Bahçeli de ismimi defalarca açıkladı. Daha ne bekliyorsun? 2023'de karşıma çıkmak için can atıyorsun. Gel partine ve kendine eziyet etme. Bugünden tezi yok yüreğin yetiyorsa ya adaylığını açıkla yada adayını açıkla. Buna cevap vermezsen samimiyetsiz ve yüreksizsin demektir" diye konuştu. Erdoğan, bu sözlerle adaylığını da kendi ağzından ilk kez açıklamış oldu.

Konuşmasında İzmir'e yıllardır yapılan yatırımlardan ve dev projelerden de bahseden Başkan Erdoğan, "İzmir'de son 20 yılda 90 milyar TL tutarında yatırım yaptık. Bay Kemal'in büyükşehir belediyesi ne yaptı İzmir'de? Yağmur yağdığında nasıl su basıyor kanalizasyon patlıyor görüyorsunuz... Bunlar yapamaz" ifadelerini kullandı. Programa AK Parti Genel Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile AK Parti İzmir Milletvekilleri de katıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA