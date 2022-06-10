‘Ya adaylığını ya da adayını açıkla’

"Kentinin temsilci diye gönderdiği bir CHP'li genel başkan var ancak İzmir'in yolunu bile bilmiyor" diyen Erdoğan, "İzmir'in derdi ile dertlenmek yerine zamanını Silivri'deki mahkumlar, bizleri şikayet etmek için kullanıyor. Bu zat bazı şehirlerimizi başka bölgeden seçecek kadar Türkiye'den habersiz. Tek yaptığı SSK'yı batırmaktan ibarettir" dedi. İzmir'den çağrısını yaptığını söyleyen Erdoğan, "Kaçak dövüşmeyi, bahane üretmeyi bırak. Havaya bakıp ıslık çalarak etrafta gezinmekle olmaz. Adaylık meselesini daha çok geçiştiremezsin.

'KAÇAK DÖVÜŞMEYİ BIRAK'

SEÇİM önümüzdeki yıl Haziran ortasında yapılacak. Kaçacak yerin yok Bay Kemal. Cumhur İttifakı'nın adayı belli olsun diyorsun. Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan. Sayın Bahçeli de ismimi defalarca açıkladı. Daha ne bekliyorsun? 2023'de karşıma çıkmak için can atıyorsun. Gel partine ve kendine eziyet etme. Bugünden tezi yok yüreğin yetiyorsa ya adaylığını açıkla yada adayını açıkla. Buna cevap vermezsen samimiyetsiz ve yüreksizsin demektir" diye konuştu. Erdoğan, bu sözlerle adaylığını da kendi ağzından ilk kez açıklamış oldu.

Konuşmasında İzmir'e yıllardır yapılan yatırımlardan ve dev projelerden de bahseden Başkan Erdoğan, "İzmir'de son 20 yılda 90 milyar TL tutarında yatırım yaptık. Bay Kemal'in büyükşehir belediyesi ne yaptı İzmir'de? Yağmur yağdığında nasıl su basıyor kanalizasyon patlıyor görüyorsunuz... Bunlar yapamaz" ifadelerini kullandı. Programa AK Parti Genel Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile AK Parti İzmir Milletvekilleri de katıldı.