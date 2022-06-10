Yunan basınında büyük korku yarattı

BAŞKAN Erdoğan'ın kararlı açıklamaları ve resti dünya basınında da büyük yankı uyandırırken, Yunanistan'da ise korkuya sebep oldu. Ege'deki adaları silahdırmaya başlayan Yunanistan'a son kez uyarıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Şaka yapmıyorum felaket olur' sözleri Yunanistan basınında geniş yer buldu. Erdoğan'ın uyarısı, Yunan medyasında peş peşe son dakika haberi olarak duyuruldu. Ülkedeki tüm medya kuruluşları, Erdoğan'ın açıklamalarını "Şaka yapmıyoruz, bir gece ansızın geleceğiz" ifadeleriyle verdi.

'AKLINIZI BAŞINIZA GETİRİN'

ERDOĞAN'IN uyarı mesajını tatbikat üzerinden de gören bazı medya kuruluşları, "Türk tarafı, Yunanistan'ın yanında yer alan ve ABD ve AB'ye rağmen askeri tatbikatlarla ilerliyor" ifadelerini kullandı. Reuters Haber Ajansı Erdoğan'ın uyarısını son dakika olarak verirken, "Türkiye, uluslararası anlaşmaların adaları silahlandırmayı yasakladığını söyledi" ifadelerine yer verdi. Associated Press Haber Ajansı da Erdoğan'ın adaların silahsızlandırılması gerektiğini vurgularken kullandığı "Şaka yapmıyorum" sözlerine yer verirken, France Press ise, "Erdoğan, Yunanistan'a 'aklınızı başınıza getirin' dedi" ifadelerini kullandı.