İsveç’te hükümetten bir skandal daha! Terör örgütüne yardım sözü verdiler

İsveç'te Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson hakkındaki gensoru oylamasında hükümetten yana tavır koyan PKK destekçisi Milletvekili Amineh Kakabaveh, bunun karşılığında Sosyal Demokrat Partisi'nden terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'deki kolu YPG-YPJ'ye yardım sözü aldığını duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Kakabaveh, "Sosyal Demokratların YPG-YPJ'ye destek ve yardım göndermeleri için bazı garantiler aldım" dedi.



3 KEZ FİKİR DEĞİŞTİRDİ

KONU hakkında 7 Haziran'da açıklama yapan İsveç Başbakanı ve Sosyal Demokrat Partisi lideri Magdalena Andersson ise "Biz Kakabaveh ile hükümet olarak bir anlaşma yapmadık" demişti. Meclisteki sağ partiler, çetelerin son yıllarda artan silahlı çatışmalarının önlenememesi nedeniyle 2 Haziran'da Adalet Bakanı Johansson hakkında gensoru önergesi vermişti. Kakabaveh de 5 günde 3 kez fikir değiştirerek en son hükümete destek vermeyeceğini açıklamıştı. Kakabaveh, YPG/PKK'nın "SDG" adını kullanan elebaşlarından İlham Ahmed'in emriyle kararını değiştirerek, Johansson'un yanında yer almıştı.



PKK'LILARA DESTEĞİ KESMEYİP MÜZAKERELERDEN BAHSEDİYORLAR

İsveç'in NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişareler devam ederken, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'den de yeni bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Linde, "İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin Türkiye ile yaptığı müzakerelerde yapıcı ilerleme kaydetmeyi hedefliyoruz" dedi. Ülkesinin terör örgütlerine desteğini görmezden gelen Linde, "Başvurumuz NATO'da geniş destek gördü" ifadelerini kullandı.