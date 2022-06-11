‘Yatırımı ülkesine yapan kazanacak’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsü'nde Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Bilim, Teknoloji ve Araştırma Binası Açılış Programı'nda konuştu. Gıda krizinin dünyayı tehdit ettiği bir dönemde bu alanda çalışmaların öneminin arttığını ifade eden Başkan Erdoğan, "Küresel krizlerin önümüzdeki dönemlerde ciddi yalpalamalara yol açacağı görülmektedir. Türkiye her alanda geleceğin güvenli limanı ülkeleri arasında olmaya adaydır. Yatırımını kendi ülkesine yapan herkes karlı çıkacaktır. Kendi ülkesini aşağılayan, kendi devletini tahkir eden tiplerin çalışması kendi komplekslerini örtme amacıdır. Bu ülkede çalışmak, üretmek, yenilik yapmak isteyen herkesin önü desteklerle, teşviklerle sonuna kadar açıktır" diye konuştu.



'REKABET SEVİYESİNE ÇIKACAK'

AÇILIŞI yapılan ve kuluçka merkezlerine ayrılmış olan yeni binanın bilgiyi teknolojiye dönüştürerek Türkiye'ye güç katacağını söyleyen Erdoğan, "Biyo yakıttan gıdaya pek çok alanda uygulama imkanı olan fosil yakıtlara bağımlılığı azaltacak çalışmalardır. İklim değişikliği ve sıfır atık hedefine katkı verecek çalışmalar yürütülecek. İlaç, aşı, tıbbi cihaz üretimi yapan KOBİ'lere yönelik Ar-Ge projesidir. Yaşam bilimleri merkezimiz altyapı ve insan kaynağıyla ülkemizin yüzakı teknoloji markalarından olacak. Ülkemizde ve dünyada sağlık sektörünün gelişmeye devam etmesi bu tür çalışmaları önemli hale getirmektedir. Sağlık sektörünün ihtiyaçlarını yerli ve milli imkanlarla karşılayarak cari açığı azaltmak ve ihracatı geliştirmek istiyoruz. Kısa sürede büyük ölçekli firmalarla rekabet seviyesine çıkacağına inanıyorum" dedi.



'BUNLAR BİZE DESTEK VERİYOR'

YOL haritalarında yer alan 9 stratejik hedefi titizlikle takip ettiklerini aktaran Başkan Erdoğan, "Bu teknoloji üssü gibi yatırımlar yol haritamızın hayata geçmesinde bize destek sağlıyor. Korona virüs salgını ve ardından Rusya-Ukrayna savaşı insanlığa önemli mesajlar vermiştir. Güçlü sağlık altyapısı olmayan ülkeler ciddi tehditler karşısında çaresiz kalmıştır. Türkiye son 20 yıldır her alan gibi sağlık altyapısına yaptığı yatırımlarla bu büyük krizi en az kayıpla atlatmayı başarmıştır. Şehir hastanelerimize israf yaftasıyla yerden yere vuranların bu imkanlara şükrettiklerine inanıyorum. Bu binaları donatacak araç gereçleri kendimizin geliştirmesi gerekiyor. 1. aşamayı geride bıraktık. Artık tüm enerjimizi 2. safhaya vermek durumundayız" açıklamasını yaptı.