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MSB acı haberi duyurdu: 2 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucu Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım ve Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap'ın şehit olduğunu, 2 askerin ise yaralandığını bildirdi.

AA

12.06.2022, 09:05

MSB acı haberi duyurdu: 2 askerimiz şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışma sonucu Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım ve Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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