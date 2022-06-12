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Haberler Gündem Pençe-Kilit Operasyonu’nda 220 PKK’lı etkisizleştirildi

Pençe-Kilit Operasyonu’nda 220 PKK’lı etkisizleştirildi

12.6.2022

Pençe-Kilit Operasyonu’nda 220 PKK’lı etkisizleştirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini, bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 220'ye yükseldiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'nın inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 220'ye yükseldi" ifadeleri kullanıldı.
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