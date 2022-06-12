Türkiye’de 1200 mahalle yabancılara kapatılacak

GÖÇ İdaresi Başkanlığı'ndaki bilgilendirme toplantısında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önemli açıklamalar yaptı. Türkiye'de yabancı sayısının toplam kişi sayısına oranının yüzde 25'i geçtiği 781 mahallenin tüm yabancılar için ikamete kapatıldığını hatırlatan Soylu, "1 Temmuz'dan itibaren bu oran yüzde 20 olarak uygulanacak. Böylelikle yaklaşık 1200 mahalle ikamete kapatılacak" dedi. Gönüllü geri dönen Suriyeli sayısının 506 bin 280 olduğunu belirten Soylu, Kurban Bayramı'nda da göçmenlere ülkelerine gidip geri dönmelerini sağlayan bayram izni uygulamasının olmayacağını duyurdu.

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