Başkan Erdoğan Zonguldak’taki törende konuşuyor

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Bugün ülkemizin şu ana kadar en büyük doğal gaz kelşfi olan Karadeniz Gazı'nda kritik bir safhaya daha ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz. 2 yıl önce müjdemizi açıkladığımızda bir hedef belirlemiş, yerli gazımızın 2023 yılında milletimizin hizmetine sunulacağını belirtmiştik.

Deniz tabanı etüt çalışmalarını bitirirken, teslimatı uzun sürecek ekipmanların siparişini verdik. Teslimatlaırmızı almaya başladık. Yavuz Sondaj Gemimiz açılan kuyulardaki gaz akışını ölçecek sistemleri yerleştiriyor.

Geçtiğimiz hafta sığ deniz kısmına boru serimini yapacak gemi Türkiye'ye ulaştı. Bugün ilk boruları denize indiriyor ardından da ilk kaynağımızı yapıyoruz.

Derin deniz tarafında da ilk kaynağı önümüzdeki ay vuracağız. Karadaki boru hattının da yapımına başlıyoruz.

Bu projenin ilk etabında doğal gaz işleme tesisine gelen gazın ölçümlenmesi için Batı Karadeniz Gaz Ölçüm İstasyonu'nu Batı Karadeniz Doğal gaz Boru Hattı Faz-1 'i inşa ediyoruz.

SON SEVKİYATIN BU AY İÇİNDE TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

"Kömürün başkenti" olarak bilinen, son keşifle doğal gazın da başkenti olarak anılmaya başlayan Zonguldak'ın, Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesindeki limanda çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre ilerliyor.

Şu ana kadar 12 metre uzunluğunda yaklaşık 21 bin borunun limana indiği Filyos'ta son sevkiyatın da bu ay içinde tamamlanması planlanıyor.