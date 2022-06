Başkan Erdoğan’ın talimatıyla Hollanda’dan getirilmişti! Dilara ayağa kalktı

Hollanda'da tedavi gördüğü hastanede yaşam fişinin çekilmesi kararı verilen ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'a getirilip tedavisine başlanan AKUT lösemi hastası Dilara Şahin'den güzel haber geldi.





'BEBEK GİBİ BAKTILAR'

Baba Oğuz Şahin, kızının ayağa kalktığını duyurdu. Kızının durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini söyleyen Şahin, "Kızımızın hastalığı ciddi ve riskli ama şükürler olsun ki geldiğimiz nokta umut verici. Hollanda'da kızımdan vazgeçilmişti. Onu Türkiye'de yeniden ayağa kaldırdılar" ifadelerini kullandı. Konuşmasında Başkan Erdoğan'a da teşekkür eden baba Şahin, şunları söyledi: "Dilara, Hollanda'dan geldiğinde çok zor durumdaydı. O gencecik pırıl pırıl hemşirelerimizin ellerinden öpüyorum. Kızıma yeni doğmuş bir bebek gibi baktılar, ilgilendiler. Şu an kızımız ayağa kalktı. Önümüzde şu an lösemi tedavisi var. Buraya gelmeden önce onu sadece yatakta uyurken görüyorduk. Şimdi konuşabiliyor, sohbet edebiliyoruz. Kokusunu alabiliyorum. Ben tekrar Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.