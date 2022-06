En güvenli seçim Türkiye’de

Türkiye'de 2023 Haziran ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Milletvekili Genel seçimi ile ilgili gelişmeler gündemde iken, seçim güvenliği konusundaki tartışmalara Yüksek Seçim Kurulu eski Başkanı Sadi Güven, son noktayı koydu. YSK başkanlığı görevinde bulunduğu 7 yılda 8 büyük seçim geçirdiklerini belirten Güven, "Türkiye'deki seçim sistemi ile dünyada en güvenli seçimi yapan ülke biziz. Dolayısıyla vatandaşlarımız çok güvenli bir seçim sistemine sahip olduğumuzu bilsinler" dedi. Türkiye'nin seçim hukuku konusunda önemli tecrübeleri bulunduğunu aktaran Güven, "Türkiye'de seçimler gayet güvenli bir şekilde yapılmaktadır. Bunu ben görev yaptığım dönemde hem bütün basın toplantılarında hem de yurt dışındaki toplantılarda çok açık bir şekilde ifade ettim" diye konuştu.



'ŞEFFAF BİR SİSTEM VAR'

YSK başkanlığı görevine geldiği 2013'te Türkiye'de seçimlerle ilgili şimdikinden daha fazla tartışma yapıldığını ifade eden Güven, "Arkadaşlarım, mühendisler, siyasi parti temsilcileriyle birlikte oturduk. Bunu daha şeffaf, denetlenebilir hale nasıl getiririz diye düşündük ve bu sistemi kurduk. Benim bir sözüm var. Seçimleri yapan da uygulayan da siyasi parti temsilcileridir. Öncelikle sandığın başında o ilçenin siyasi partilerin temsilcileri yer alır. Oy kullanılırken ve sayılırken tüm süreç siyasi parti temsilcileri ve gözlemcileri önünde gerçekleşir. Vatandaşlarımız da oylar sayılırken bu anı takip edebilir. Bu işin birinci aşamasıdır. Sandık başında görev yapanların hata yapmamaları için Milli Eğitim Bakanlığımızla anlaşarak siyasi parti temsilcilerinin sandığa verecekleri görevlileri eğittik. Bizden sonraki arkadaşlarımız da aynı yolda devam edecektir" ifadelerini kullandı. Türkiye'de seçim sisteminin her zaman hazır olduğunu da vurgulayan Güven, şöyle devam etti: "Mesela 2023 Haziran ayında yapılacak seçimler için de sistem hazır. Her seçimden sonra Yüksek Seçim Kurulu bir sonraki seçimle ilgili fiziksel hazırlığı yapar. Yani kağıdı, zarfı her türlü hazırlığı tamamlar.

'SANDIK BAŞINDAKİ TEMSİLCİLER MUTLAKA EĞİTİLMELİ'

Konuşmasında sandık başındaki görevlilerin mutlaka eğitilmesi gerektiğini vurgulayan Güven, "Siyasi partiler görev yapacak elemanlarını, temsilcilerini eğiterek göndersin. Yani sandığın başına gidenler ne yapacaklarını bilsin. Yerel ve genel seçimler de ülkemizin hayırlı, sıkıntısız, bir seçim süreci yaşamasını istiyorum. İnşallah sıkıntısız bir seçim olur" dedi.