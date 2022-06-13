‘İzmir kokudan geçilmiyor’

Başkan Erdoğan, Van'da gençlerle bir araya geldi, önemli açıklamalarda bulundu. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, "Bay Kemal Kasım'da seçim yok, seçim önümüzdeki yılın Haziranı'nda. Sen aday mısın değil misin, onu açıkla ya da adayını açıkla" dedi. Erdoğan ayrıca İzmir'in son haftalardaki en önemli gündemi olan koku sorununa da dikkat çekerek, "İzmir Körfezi kokudan geçilmiyor. Kılıçdaroğlu, sen İzmir milletvekili değil misin? Bu sorunu neden çözmüyorsunuz" diye tepki gösterdi. Erdoğan, İzmir ve İstanbul'da ağaçlandırma olmayışını da eleştirdi. Son 1 yılda Van'la birlikte 22'nci gençler buluşmasını gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, "Hani birileri diyor ya 'AK Parti'nin gençlerde tabanı yok' filan diye, buyurun gençler burada. Şu anda biz gençlerde hiçbir partiyle mukayese edilemeyecek üye sayısına sahibiz" dedi.



ALTILI MASA ŞAŞIRMIŞ DURUMDA

Erdoğan, seçime bir yıl olduğunu ifade ederek, "Altılı masa ne yapacağını şaşırmış vaziyette. Bizim böyle bir derdimiz yok, biz yola şu anda Sayın Bahçeli ve ekibiyle beraber Cumhur İttifakı olarak devam ediyoruz" diye konuştu. Yunanistan'da kurulan üsleri hatırlatan Erdoğan, "5 artı 4 üsler kuruldu. 'O kurulan üsleri niçin yaptınız' diye sorduğumuzda verdikleri cevap çok manidar; 'Ruslara karşı' diyorlar. Ya 'Ruslara karşı' diyorsunuz da Ruslar'a karşı Ukrayna'nın yanında durabildiniz mi, destek verebildiniz mi? Her şeyleri yalan. Bu Batı'ya güven olmaz. Batı'nın alacaksan ilmini alırsın, sanatını alırsın ama siyasette güven olmaz. Bunlar bizi Avrupa Birliği'nde bile hala oyalıyorlar. Ne zaman başladı? Aslında 59'da başladı ama o gün bugün hep oyaladılar, niye? Ya bunlarda yalan almış başını gidiyor, dürüstlük yok bunlarda, dürüstlük bizim milletimizde var" dedi.

GENÇLERLE BULUŞMAYA DEVAM

Kurban Bayramı'nın yaklaştığını, dargınların barışacağını ve yollarına böyle devam edeceklerini dile getiren Erdoğan, "Çünkü gençler için çalışan, gençlerle yürüyen bir parti olarak bundan sonra da her fırsatta sizlerle bir araya gelmeye devam edeceğiz. Çünkü biz gençlere salt seçmen nazarıyla bakmıyoruz" diye konuştu. İktidara yürüdükleri dönemde seçilme yaşının 30 olduğunu, bunu önce 25'e daha sonra da 18'e indirdiklerini hatırlatan Başkan, "Biz diğer siyasi partiler gibi gençleri sadece seçim sandığı ufukta belirince hatırlamadık, gençlerimizi yoldaşımız, yol arkadaşımız, geleceğimizin eteminatı olarak gördük" dedi