Kahramanlara veda

Türkiye dün, Pençe-Kilit operasyonunda bölücü terör örgütü mensuplarıyla güvenlik güçlerimiz arasında çıkan çatışmada şehit düşen 2 askerine ağladı. Şehit Uzman Çavuş Ömer Yıldırım için doğup büyüdüğü Sivas Gazi köyünde tören düzenlendi.





EVLENMEYE HAZIRLANIYORDU

Köy camisinde ikindi namazının ardından yoğun yağmur altında kılınan cenaze namazında gözyaşları sel oldu. Namazın ardından şehit Yıldırım'ın naaşı köy mezarlığına defnedildi. Son izninde Sivas'ta nişanlısı Düriye Yıldırım ile nikah kıyan şehit Yıldırım, 12 Temmuz günü planlanan düğün töreni ile evlenmeye hazırlanıyordu. Çatışmada yaralanıp kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap için ise memleketi Gaziantep'te Akdere Mahallesi Hz. Yakup Sosyal Tesislerinde taziye çadırları kuruldu. Taziyeleri kabul eden şehidin babası Mahmut Çap ile yakınları gözyaşları döktü. Şehidin naaşı, ikindi namazına mütakiben kılınacak cenaze namazı sonrasında Yeşilkent Mezarlığı'nda toprağa verildi.