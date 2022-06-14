AK Parti MKYK sonrası önemli açıklamalar

İŞTE ÖMER ÇELİK'İN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR:

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 1116. güne girdi. Bu insanlar vicdan nöbetinde bir araya geliyorlar. İnşallah hepsinin evlatlarına kavuşacağı günlerin yakın olmasını temenni ediyoruz. Terörle mücadele operasyonlarımız sürüyor. Pençe Kilit ve yurt içi operasyonlar devam ediyor.

TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI

7 gün 24 saat esasına göre mücadele ediliyor.

Efes Tatbikatı dünyanın birçok yerinde ses getirdi. Buraya katılan silahlı kuvvetler unsurlarımızı teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın çok güçlü açıklamaları oldu. Yunanistan'ın bu açıklamaları çarpıtan, hukuku ihlalden tavrı ortaya çıktı. Biz her zaman diyaloğa açığız. Yunanistan'ın sürekli üçüncü ülkeleri işin içine katması, hukuk ihlalleri maalesef bu sürecin olumlu ilerlemesine mani olmaktır.

Adaların silahlandırılmaması hukukun gereğidir. Eğer siz kafanıza göre bunlar modası geçmiş işler derseniz uluslararası hukuk kalmaz. Deniz sahasının 2 katı kadar hava sahası talep eden Yunanistan'dan başka bir devlet yok.

Hukuku ihlal eden taraf Yunanistan tarafıdır.

SİYASETTE KİMLİK TARTIŞMASI

Bu son derece ayıp bir şeydir.

Türkiye'de herhangi bir makama aday olmak isteyen birisinin etnik kimliği, mezhebi kimliğinin tartışma konusu yapılması demokratik kültürü zehirleyen, insan haklarına aykırı bir durumdur. Türkiye'de mezhebi ve etnik kimlik üzerinden bir hiyerarşi yoktur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes birinci sınıf vatandaştır.

AP'NİN TÜRKİYE RAPORU

Biz her zaman AB fasılları açsın diyoruz. Tartışılan ve eleştirilen konuların tamamlanması için fasıllar var. Türkiye görevini ve mükellefiyetini yerine getirmezse faslı kapatmazsınız. Ama siz faslı tartışmaya gelmiyorsanız bunu samimi ele alamayız. İnsan hakları, Kıbrıs meselesi, Doğu Akdeniz'deki duruma ilişkin olan yapılan değerlendirmeler Rum tezlerinin kes kopyala yapıştır hale getirmişlerdir. Bu Avrupa Parlamentosu'nun tarihine yakışmaz.

KAFTANCIOĞLU KARARI

Yargıtay bir karar vermiştir hukuk işleyecektir.

CHP'NİN TANJU ÖZCAN ADIMI!

Maalesef belediye başkanı hiçbir partiye yakışmayan bir şekilde üslupları ile gündeme geliyor.

DBP'Lİ VEKİLİN POLİSE YUMRUK ATMASI

Birincisi terör örgütünün propangandasının yapıldığı toplantılar demokratik bir toplantı gibi sunuluyor. AİM tarafından ınaylanan bir karar vardır. Son derece kapsamlı bir karar. Bir terör örgütünün propangasını yapmayı suç sayıyor. Terör örgütüne propaganda için etkinlik düzenliyorlar. Bunlar demokrasinin yanına yaklaştırılmayacak meselelerdir. Bu eylemi kınıyoruz, asla kabul etmiyoruz. Dokunumazlığının kaldırılması yönünde oy kullanacağız.