Polise saldırmak namussuzluktur

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 29. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın gündeminde terörle mücadele ve ekonomi vardı. Bölücü terör örgütüne en ağır darbelerin indirildiğini ifade eden Başkan Erdoğan, "Ülkemizi kuşatma girişimlerini boşa çıkardık. Sınırımızın ötesinde bizi rahatsız eden kim olursa olsun oralara da gitmeye hazırız dedik. Şu an Irak'ta devam eden Pençe-Kilit operasyonlarıyla teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Dökülen kanların hesabını misliyle teröristlerden soruyoruz" dedi.

'TERÖRİSTİ ÖVME HAKKI YOK'

Türkiye'nin son günlerde 4 şehit verdiğini hatırlatan Erdoğan, "Dört vatan evladının yüreğimizi yaktığı bir günde bölücü örgütün uzantılarının İstanbul Kadıköy'de polisimize saldırmaları kalleşliktir, kanı bozukluktur, namussuzluktur. Ben inanıyorum ki milletvekilliği dokunulmazlığı hiç kimseye teröristi övme hakkı tanımaz. Dünkü alçaklığın faillerine bunun bedelini yargı önünde ödeteceğiz. Hangi çirkefliği yaparsanız yapın Türkiye terörün her türlüsüyle mücadelesini eninde sonunda zafere ulaştıracaktır" ifadelerini kullandı.

'250 MİLYAR DOLARI GEÇECEĞİZ'

Konuşmasında ihracatın şampiyonlarını kutlayan ve toplam ihracatın 243 milyar dolara yükseldiğini ifade eden Erdoğan, "2023 hedeflerimizin başlıklarından biri de 500 milyar Dolar ihracata ulaşmaktı. Maruz kaldığımız onca tehdide, ayağımıza takılan çelmelere rağmen hedefimizin yarısını hayata geçirdik. Bu yıl sonu için belirlediğimiz 250 milyar dolarlık ihracat rakamını fazlasıyla geçeceğimiz anlaşılıyor. 2023 hedefimize doğru giderek artan hızda yaklaşıyoruz. Rabbim kaza bela çıkarmadığı sürece hedeflerimize ulaşmamızın önünde bir mani görmüyoruz.