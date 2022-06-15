Lavrion’daki terör kampını bilmeyen yok

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu ortak toplantısında Türkiye aleyhinde söylemlerde bulunan Yunan parlamenterlere sert tepki gösterdi.

'TERÖRE FIRSAT VERİLİRSE'

AKAR, Yunan bir parlamenterin sorusu sırasında "Kıbrıs'ın kuzeyinde işgaliniz sürüyor" ifadesini kullanması üzerine cevap vererek, "Kıbrıs'ın kuzeyine işgal derseniz, başından kavga etmek istiyorsunuz demektir. Orada 1974'e kadar katliamlar, darbeler yapıldı. Biz 1974'te Barış Harekatı yaptık. 1974'ten şu ana kadar hem güney hem kuzey barış, huzur içinde yaşıyor. 2014'te Annan Planı'nı tüm eksikliklerine rağmen Türkler kabul etti, Rum tarafı kabul etmedi" dedi. Konuşmasında teröre destek konusunda da Yunan vekile tepkisini dile getiren Akar, "Halkımıza zarar veren, 40 bin kişiyi öldüren, 251 kişiyi katleden PKK/YPG'ye, FETÖ'ye kampta yer verirseniz bunun adı müttefiklik olmaz, bu dostluğa aykırıdır" ifadelerini kullandı.

Yunan parlamenterin "Öyle bir şey yok" demesi üzerine Bakan Akar, "Yunanistan'daki Lavrion kampını bilmeyen yok. İsveç'te de PKK/YPG'liler her şeyi yapıyor. Bunun ne insanlık ne demokrasi ne de insan hakları ile alakası var. Teröristlere bu kadar fırsat verilirse bizim de bu insanlarla beraber olmayı istemememiz gayet normal" diye konuştu.

'HAVA SAHAMIZI İHLAL ETTİNİZ'

BAKAN Akar bir Yunan milletvekilinin "Türk Hava Kuvvetleri Yunan adalarının üzerinden uçuyor" sözlerine de karşılık verdi. Yunan uçaklarının 27 Nisan'da Datça, Didim, Dalaman'da Türk hava sahasını ihlal ettiğini söyleyen Akar, "Siz o kadar kilometre uzaktan gelip hava sahamızı ihlal edeceksiniz, bundan sonra bizim ne yapmamızı bekliyorsunuz? Bunların radar görüntüleri var, müttefik ülkelerle de paylaştık" dedi.