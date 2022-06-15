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Son dakika: Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Görüşmede İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvurusu ele alındı.

15.06.2022, 15:46 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022, 15:47

Son dakika: Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu ele alındı.

Başkan Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik talebi hakkında Türkiye'nin meşru endişelerini giderecek adımların atılması gerektiğini yineledi. Erdoğan, iki ülkeden de Türkiye'nin haklı beklentilerinin karşılandığı somut adımlar görmeden, terörizmle mücadele ve savunma sanayii işbirliği konusunda paradigma değişikliğine gidileceğine dair yazılı taahhütler verilmeden süreçte ilerleme sağlanamayacağını vurguladı.

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