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Yunan destekçisi Eralp'e tepki: Bu vatan hainliğidir

15.6.2022

Yunan destekçisi Eralp’e tepki: Bu vatan hainliğidir

EGE'DEKİ adalar krizinde Türkiye'nin söz söylemeye hakkı olmadığını iddia ederek Yunanistan'a destek veren CHP'li Yalım Eralp'e Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı'dan çok sert bir tepki geldi.

Eralp gibi isimlerin Türkiye'yi yurtdışında temsil ettiğini ifade eden Yaycı, "Ben buna vatan hainliği derim. Yazıklar olsun. Üç tane büyükelçi var bu söylemlerde bulunan. Bunlar devlette büyükelçilik yaptı. Bu kişilerden büyükelçilik unvanının alınması gerekiyor. Atatürk olsa bunlara ne yapardı! Bunlar kimin büyükelçisi olmuşlar?" diye konuştu.

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