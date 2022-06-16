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8 Şubat hükümlüsü Çevik Bir hakkında infaz erteleme talebi

16.6.2022

8 Şubat hükümlüsü Çevik Bir hakkında infaz erteleme talebi
28 Şubat davasında hüküm giyen dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir hakkında, ileri demans hastası olduğu gerekçesiyle infaz erteleme talebinde bulunuldu. Çevik Bir, dava kapsamında aldığı müebbet hapis cezası kesinleşmiş, Ağustos 2021'de İzmir 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilmişti. Çevik Bir'in avukatı Ümit Kara tarafından verilen dilekçede, "Müvekkilimiz cezanın anlam ve sonucunu idrak edemeyecek durumdadır. Yemek yemeyi unutarak aç kalması nedeniyle yaşam tehlikesini içeren sağlık sorunları mevcuttur" denildi.
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