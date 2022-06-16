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Haberler Gündem Tahıl krizi için kırmızı hat çözümü

Tahıl krizi için kırmızı hat çözümü

16.6.2022

Tahıl krizi için kırmızı hat çözümü

Rusya'nın saldırıları ve ablukası nedeniyle Ukrayna'dan uzun süredir çıkış yapamayan tahıl yüklü gemilerle ilgili dün önemli bir adım atıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çözüme yönelik diplomatik çalışmaları sürerken, Milli Savunma Bakanlığı da harekete geçti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus ve Ukraynalı mevkidaşları arasındaki telefon görüşmelerinin sonuncusu geçen hafta yapılmıştı. Akar muhataplarına, insani durum daha da kötüleşmeden bir an önce ateşkesin sağlanmasına verilen önemi ifade etti.

GENERAL GÖREVLENDİRİLDİ
Görüşmelerin diğer gündem maddesini ise Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl yüklü gemilerin tahliyesi oluşturdu. Söz konusu durumun farklı coğrafyalardaki ülkelere olumsuz etkisi dile getirilirken, sorunun çözümüne yönelik yeni bir adım atıldı. Akar'ın öncülüğünde, konuyu daha yakından ele almak ve sonuca ulaştırmak üzere savunma bakanlıklarından birer personelin görev yapacağı "kırmızı hat" oluşturuldu. General rütbesinde olduğu öğrenilen görevliler, sorunun çözümü için Türkiye ile doğrudan iletişim kuruyor. Bakan Akar, tahıl krizinin bir an önce sonlandırılmasını istediklerini belirterek, "İki tarafın bazı çekinceleri var. Biz de bunları ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Bu konuda umutluyuz" ifadelerini kullanmıştı.

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