  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Yunan adasından yeni tahrik

Yunan adasından yeni tahrik

16.6.2022

Yunan adasından yeni tahrik
Muğla'nın Bodrum ilçesine 7 mil uzaklıktaki İstanköy (Kos) Adası Belediyesi Meclisi, adadaki Pontuslular Derneği'nin önerisi ile sözde Pontus Helenizmi Soykırım Anıtı ve Parkı'nın yapılmasına oy birliği ile karar verdi. Belediye Meclisi'nin aldığı kararla, İstanköy sahilindeki Türkiye'ye bakan geniş parka Pontus Helenizm Soykırım Anıtı yerleştirilecek. Pontuslular Derneği Başkanı Charalambos Navrozidis, "Türk milliyetçiliğinin müreffeh bir kesime karşı işlediği suçlardan 103 yıl sonra Pontus Helenizminin Soykırımı'nın tanınması için mücadelesinin devam edeceğinin bilinmesi yönünde bir karardır" dedi. Heykeltıraş Kikotis Georgios'un yaptığı anıtın son aşamasına gelindiği ve açılışın kısa sürede yapılacağı belirtildi.

■ ADEM ÜLKER
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA