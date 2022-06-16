Yunan adasından yeni tahrik

Muğla'nın Bodrum ilçesine 7 mil uzaklıktaki İstanköy (Kos) Adası Belediyesi Meclisi, adadaki Pontuslular Derneği'nin önerisi ile sözde Pontus Helenizmi Soykırım Anıtı ve Parkı'nın yapılmasına oy birliği ile karar verdi. Belediye Meclisi'nin aldığı kararla, İstanköy sahilindeki Türkiye'ye bakan geniş parka Pontus Helenizm Soykırım Anıtı yerleştirilecek. Pontuslular Derneği Başkanı Charalambos Navrozidis, "Türk milliyetçiliğinin müreffeh bir kesime karşı işlediği suçlardan 103 yıl sonra Pontus Helenizminin Soykırımı'nın tanınması için mücadelesinin devam edeceğinin bilinmesi yönünde bir karardır" dedi. Heykeltıraş Kikotis Georgios'un yaptığı anıtın son aşamasına gelindiği ve açılışın kısa sürede yapılacağı belirtildi.



■ ADEM ÜLKER

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