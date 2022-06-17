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Haberler Gündem Emine Erdoğan ‘emek sergisi’nde

Emine Erdoğan ‘emek sergisi’nde

17.6.2022

Emine Erdoğan ‘emek sergisi’nde

Bir yıllık emeklerini gururla görücüye çıkaran Ankara Altındağlı kadınların sevincine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da ortak oldu. Altındağlı kadınlar eğitim ve öğretim dönemini rengârenk bir sergiyle tamamladı. Altındağlı kadınlar, yıl boyunca Kadın Eğitim ve Kültür merkezlerinde ürettikleri eserleri yıl sonu sergisinde beğeniye sundu. Ulucanlar Cezaevi Müzesi Kültür Merkezi'nde açılışı gerçekleştirilen sergide, Emine Erdoğan da Altındağlı kadınları yalnız bırakmadı. Serginin 26 Haziran tarihine kadar açık kalacağı öğrenildi.

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