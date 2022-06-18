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9 bin 31 eserimizin iadesini sağladık

18.6.2022

9 bin 31 eserimizin iadesini sağladık
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Afyonkarahisar'da yeni müze inşaatında inceleme yaptı. Bakan Ersoy, "Kültürel mirasın korunması adına tarihin en büyük başarılarından birini gerçekleştirerek son 20 yılda bakanlığımız girişimleriyle yurt dışından ülkemize 9 bin 31 tarihi eserimizin iadesini sağladık" dedi.

ONARIM VE RESTORASYON YAPILDI
Ülkenin dünü, bugünü ve yarınını ilgilendiren değerli çalışmaları hep birlikte gerçekleştirdiklerini kaydeden Bakan Ersoy, "Son 20 yılda 163 müzeyi onarım, restorasyon ve sergileme çalışmalarını yaparak yeniledik. 56 müzemizi ziyarete açtık, 18 yeni müze binası inşa ettik. 2021 yılı 29 özel müzeyle müzecilik tarihimizde özel müze açılması için en fazla izin verdiğimiz yıl oldu" dedi.
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