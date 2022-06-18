Bakaya ve yoklama kaçağı olanlara bedelli af yolu

Başkan Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda AK Parti'nin hazırladığı bedelli af düzenlemesinin detayları belli oldu. Teklife göre bakaya, yoklama kaçağı olanlar ya da saklı olduğu için bedelli düzenlemeleri kapsamına girmeyenler yasadan yararlanacak. Teklifin kapsamına giren genç sayısının ise 550 bin civarında olduğu hesaplandı. Bunların önemli bir bölümünün yasa çıktıktan sonra bedelli için başvuru yapması bekleniyor. Bedelli askerlik yapmak isteyenler 2022 yılına göre hesaplandığında 56 bin lira ödüyor. Ancak daha önceki uygulamalardan yararlananlara adaletsizlik olmaması için, af kapsamında başvuranlar daha yüksek bir para yatırmak zorunda kalacak. Bugünün rakamları ile ilave ödemenin 9-10 bin lira civarında olması bekleniyor.



FARKLI ÜCRETLER ÇIKACAK

Ayrıca düzenlemeyle bedelli askerlik affından yararlanan kişiler, kaçak olduğu toplam yıla göre değişen oranlarda bir rakam ödeyecek. Yani 2 yıl kaçak olan ile 5 yıl kaçak olan aynı ücreti vermeyecek. Öte yandan, dövizli askerlik hakkı bulunan yurt dışındaki Türk vatandaşlarından daha önce başvurup ücretini yatırmayan, işlemi yarım kalanlara da af getiriliyor. Yaklaşık 2 bin kişinin de bu durumda olduğu belirtiliyor.

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