“PKK İsveç’i rehin almış durumda”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan'da mevkidaşı Gordan Grlic Radman ile ortak basın açıklaması yaptı. NATO'ya üyeliğine Türkiye'nin teröre destek verdiği gerekçesiyle karşı çıktığı İsveç'te binalara terörist başı Öcalan'a ait görsellerin yansıtılmasına Bakan Çavuşoğlu da tepki gösterdi. İsveç'teki son olayın terörle mücadelede İsveç kanunlarının ve yetkililerin ne kadar gevşek olduğunu gösterdiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Terör örgütü PKK İsveç'i adeta rehin almış durumda. İsveç'in terörle mücadele konusunda somut adımlarını görmek istiyoruz. İki ülkenin üyelik süreciyle ilgili biz iki ülkenin belgelerini yetersiz bulduk" ifadelerini kullandı.

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