Süleyman Demirel kabri başında anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, vefatının 7'nci yılında kabri başında anıldı. İki yıldır pandemi nedeniyle kısıtlı katılımla yapılan Isparta'daki anıt mezarda düzenlenen anma törenine bu yıl çok sayıda katılım oldu. Törene Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Isparta Valisi Aydın Baruş, eski bakanlar Yaşar Topçu, Esat Kıratlıoğlu, Hamdi Üçpınarlar, Demirel ailesi ve çok sayıda milletvekili ile bürokrat, siyasetçi ve vatandaş katıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN PAYLAŞIM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Süleyman Demirel'in vefat yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı paylaştı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hizmetleriyle kişiliğiyle ve siyasetiyle yakın tarihimizin unutulmaz isimleri arasında yerini alan Türkiye Cumhuriyeti'nin 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.