Terör örgütüne destek verip müttefik olmak istiyorlar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından bir araya geldiği gazetecilerin sorularını yanıtladı ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Olumlu geçen görüşmelerde terörle mücadelede iş birliğinin önemini ve Türkiye'ye savunma sanayi alanında uygulanan kısıtlamaları dile getirdiklerini aktaran Bakan Akar, "Bu kısıtlamaların NATO'ya da zarar verdiğini, bunun müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığını belirttik" diye konuştu.



'İTTİFAK RUHUNA UYAR MI?'

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yönelik sürece ilişkin soru üzerine Akar, "İttifak üyesi bir ülkeye saldıran, güvenlik güçlerini şehit eden, masum insanlarını katleden teröristleri görmezden gelen bir anlayış dostluk ve ittifak ruhu ile bağdaşmaz. İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütlerine siyasi ve finansal destek sağlaması, silah yardımı yapması, oraların terör yuvasına dönüşmesi NATO için de bir tehdit. Irak'ın, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlerin ülkemize yönelik saldırılar gerçekleştirdikten sonra kaçıp bir sığınak olarak bu ülkelerde kalması kabul edilebilir mi? Böyle müttefiklik olur mu? İsveç yapımı AT-4 tanksavar silahı var. Teröristler tarafından kullanılan bu silahlardan Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarımızda çok sayıda ele geçirdik. Söz konusu ülkelerde terör örgütü yanlısı gösteriler düzenleniyor, teröristlerin iade süreçlerinde olumsuzluklar yaşanıyor. Terör örgütlerine her türlü desteği verip ondan sonra da ortak savunma örgütünde bir müttefik olarak yer alma talebinin büyük bir tutarsızlık olduğunu değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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