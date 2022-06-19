Elon Musk’ın 1453 ile ilgili göndermesiyle alay edildi

TESLA ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın Twitter hesabında yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Hesabından İstanbul'un fethinin kilitli kapılardan birinin açılmasıyla yapıldığına gönderme yapan bir görsel paylaşan Musk, "Did I lock the gate? (Kapıyı kilitledim mi?) yazdı. Bu paylaşıma kısa sürede çok sayıda tepki geldi. Çok sayıda Türk kullanıcı, Musk'ın paylaşımına yorum yaparak gerçeklerin böyle olmadığını ifade etti. Türk kullanıcılar, "O kapı Fatih Sultan Mehmed tarafından açıldı", "Hava, kara, deniz hiç fark etmez", !Sadece rüyanızda görürsünüz İstanbul'u", "Biz gemileri karadan yürütmüş adamız" gibi paylaşımlarla Musk ile dalga geçti.