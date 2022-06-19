En uzun maraton

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen, 3 milyon 234 bin 409 aday ile rekor başvurunun yapıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün yapıldı. TYT'de adaylara, soruları yanıtlamaları için geçen yıllara göre 30 dakika ek süre verildi. Adaylara 120 sorunun yöneltildiği TYT, 165 dakika sürdü. TYT, 10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulandı. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev aldı. TYT'ye 12 bin 545 engelli aday girdi. Geçen yıl 2 milyon 607 bin 903 adayın başvurduğu TYT'ye bu yıl 3 milyon 234 bin 409 aday ile rekor başvuru geldi.



KOVİD'LİLERE AYRI SALONDA SINAV

SINAVA, maske ve dezenfektan dağıtımı yapılmadı, sınav binası girişlerinde adaylara sadece dezenfektanlı mendil verildi. Sınav görevlileri ve adaylardan isteyenler, kendi maskeleriyle sınava geldi. Kovid-19 pozitif durumunu bildirir laboratuvar sonuç raporunun bir dökümünü sınav günü atandıkları sınav binası girişindeki görevlilere teslim eden adaylar, sınav binasında sadece Kovid- 19 pozitif durumu olan adaylar için hazırlanan yedek sınav salonlarında sınava alındı.

AYT VE YDT OTURUMLARI BUGÜN

YKS'de ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) bugün saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT'de Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisi, fen bilimleri ile matematik soruları yer alacak. AYT'ye 2 milyon 56 bin 512 aday katılacak. Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise yine bugün saat 15.45'te başlayacak. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde yapılacak sınavda 80 soru yer alacak.







KİMLİĞİNİ UNUTUNCA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Osmaniye'de sınava gireceği sırada kimliğini unuttuğunu fark eden kız öğrenci gözyaşlarına boğuldu. Okul giriş kapısındaki görevli polisler tarafından güçlükle sakinleştirilen öğrenci, aile yakınlarına telefonla ulaşılmasıyla kimliğine kavuşunca sınava alındı.





AİLE BOYU SINAVA GİRDİLER

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde belediyede çalışan Hasan Şengün (44) ile domates serasında çalışan eşi Meral Şengün (35) ortaokul ve liseyi açıktan bitirdikten sonra üniversite okumak için dün 21 yaşındaki kızları Şenay Şengün ile birlikte sınava girdi. Şengün ailesinin okuma azmi herkesin takdirini topladı.