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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan kritik temas: BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü. Görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşıyla ortaya çıkan krizler ele alındı.

20.06.2022, 19:41 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022, 19:50

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan kritik temas: BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü

Son dakika... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşıyla yaşanan krizin çözümüne dair girişimler ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede, küresel gıda krizinin önüne geçme noktasında etken olacak Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı için müşterek çabalara devam ettiklerini belirtti.

Başkan Erdoğan, muhataplarına barış müzakerelerinin canlandırılması ve savaşın diplomasiyle sonuçlandırılması yönündeki telkinlerini sürdürdüğünü ifade etti.

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