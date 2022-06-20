Erdoğan çiftinden babalar günü mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla Twitter hesabından bir kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında, "Yüreğiyle, fedakarlığıyla ömrünü ailesinin huzuruna, mutluluğuna, refahına adayan tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Başta şehitlerimiz olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm babaları rahmetle, hayır dua ile yad ediyorum" ifadelerini kullandı. Babalar Günü dolayısıyla Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da bir kutlama mesajı paylaştı. Emine Erdoğan mesajında, "Bir evlat gücünü, omzunda elini daima hissettiği babasından alır. Ebediyete uğurlasa da evladın omzundan baba eli, yüreğinden sevgisi silinmez. Babamı hasret ve dua ile anıyor, şehitlerimizin babalarına sabır diliyorum. Değerli eşimin ve tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.



KORUYUCU AİLELERİ UNUTMADI

Emine Erdoğan, Babalar Günü vesilesiyle, baba sevgisinden mahrum kalmış çocuklar ile babalık duygusunu yüreğinde hissederek evini açan tüm koruyucu ailelere de şükranlarını sunduğunu belirtti. Erdoğan çiftinin paylaşımları kısa sürede on binlerce beğeni ve etkileşim aldı.

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