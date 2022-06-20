Türkiye’den NATO’da terör vurgusu

NATO'nun İspanya'nın başkenti Madrid'de 28-30 Haziran tarihlerinde düzenleyeceği Liderler Zirvesi, hem bölge hem de Türkiye açısından daha kritik bir öneme sahip. Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş ve bunun çeşitli etkilerinin masaya yatırılacağı zirvede Türkiye'yi temsil edecek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise çok önemli 2 konuya dikkat çekecek.



TERÖRİSTLERİN SİLAHI İSVEÇ'TEN

Terör örgütü PKK/YPG/PYD'ye silah ve parasal destek veren, teröristleri ülkesinde barındıran, yasa dışı eylemlerine göz yuman İsveç'in yanı sıra, PKK terör örgütü ile ilişkisini saklamayan Finladiya'nın NATO üyelik başvurusu zirvenin en önemli başlıklarından olacak. FETÖ ve PKK mensuplarının iadesine yönelik talepleri karşılıksız bırakan İsveç'in terör örgütüne verdiği silahlar da seri numaraları ve fotoğraflarla kayıt altına alındı. Teröristler tarafından Türkiye ile Irak ve kuzey Suriye'de yoğun olarak kullanılan İsveç üretimi AT-4 tanksavar füzeleri piyade birliklerinin zırhlı araç ve tahkimatlarını yok etmek veya devre dışı bırakmak amacıyla tasarlandı. Mehmetçiğin terör örgütüne yönelik operasyonlarında 2018 yılından bu yana Hakkari, Şırnak, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgesinde çok sayıda AT-4 tanksavar ele geçirildi.



YUNAN İHLALLERİ KAYIT ALTINDA

NATO Liderler Zirvesi'nde Ankara-Atina hattındaki gerginlik de gündeme gelecek. Yunanistan'ın uluslararası hukuku hiçe sayarak Lozan ve Paris anlaşmalarını ihlal ettiği gerçeği, müttefiklere kanıtlarıyla gösterilecek. Atina, Türkiye'nin kayıt altına aldığı ve uluslararası kamuoyuna duyurduğu hukuk ihlallerine uluslararası toplumu ikna edici bir yanıt veremiyor. Aksine Türkiye ana karası üzerinde askeri uçuşlar yaparak, gerilimi tırmandırmaktan geri durmuyor. Başkan Erdoğan, Yunanistan ile sorunlarda diyalog yanlısı olduğunu ancak meşru haklarından da vazgeçmeyeceğini tekrar vurgulayacak.

ZİRVEYE 40 ÜLKEDEN 2 BİN KİŞİ KATILACAK

NATO'nun 40 yıllık üyesi olan ve 1997'den sonra ikinci kez bu ittifakın zirvesine ev sahipliği yapacak İspanya, 40 kadar ülkeden toplamda 2 bin kişinin katılacağı zirve için en üst düzey güvenlik önlemleri aldı. İçişleri Bakanlığı, 6 bin 550 ulusal polis, 2 bin 400 jandarma ve çok sayıda yerel güvenlik birimini zirve için görevlendirdi. IFEMA fuar alanında yapılacak zirvenin en yoğun olduğu 29 ve 30 Haziran'da Madrid'in merkezindeki ana yollar belirli saatlerde trafiğe kapatılacak. ABD Başkanı Joe Biden'ın heyetinde yaklaşık bin kişinin olduğu ve Madrid'deki 3 otelin tamamen ABD heyetine ayrıldığı belirtildi. NATO'nun gelecek 10 yıllık planlamasının yapılacağı zirvede Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'nin video konferans yoluyla konuşma yapması da bekleniyor.