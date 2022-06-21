‘Aday ol’ çıkışı büyük panik yarattı

Konuk yazar Bülent Erandaç



Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli, 'korkma aday ol' dedikçe, Kemal Kılıçdaroğlu panik ataklara başladı. 'Sıkıysa aday ol' baskıları kamuoyunda yükselirken, altılı masa sakinlerinin de kara kara düşüncelere daldığı gözleniyor.

Kılıçdaroğlu'nun panik ataklarla yaptığı son çıkışlar, altılı masada rahatsızlığa yol açtı. İki gün önceye kadar 'Seçim kararı alınırsa adayımızı yarın açıklarız' diye nutuklar atan altılı masa sakinleri, CHP paralelinde yayın yapan Fox tv'ye çıkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tuhaf açıklamaları karşısında çok şaşırdılar.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Benimle TV'ye çıkarsan cumhurbaşkanı adayını açıklarım' demesi altılı masa sakinlerinin sinirlerini gerdi.



TUHAF, GARİP VE ÇELİŞKİLİ

Son günlerde Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kurgulanan 6+1 masa adeta tiyatro gösterileri sergiliyor. Birbirine benzemedikleri için, 6+1 masanın liderlerinin her gün farklı ve birbirini tutmayan açıklamalar yapması çok dikkat çekiyor.

6+1 masasından çıkan şu tuhaf, garip, çelişkili açıklamalara bakar mısınız?

Kemal Kılıçdaroğlu: Seçim kararı alınsın, adayı ertesi sabah açıklarız.

Meral Akşener: Seçim kararı alınıncaya kadar adayımızı açıklamayacağız.

Ali Babacan: Masada anlaşma olmazsa ben de aday olabilirim, dıştan birisi de aday olabilir. Fox Tv'de konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: Erdoğan, 'Yüreğin varsa cumhurbaşkanı adayını açıkla' diyor. Arkadaş yüreğin yetiyorsa beni çağırırsın bir televizyon kanalına, orada çıkarsın karşıma oturur hesaplaşırız.

Ben de sana cumhurbaşkanı adayının kim olacağını açıklayacağım.



KUKLA BİR ADAY ÇIKACAK

Kılıçdaroğlu panik atakla çark ederken yaptığı bu açıklamayla altılı masa sakinlerini şaşkına çevirdiği gibi, aralarında aldıkları 'Seçim kararına kadar aday açıklamayalım' karara da ihanet etmiş görünüyor.

Kılıçdaroğlu'nun, "Erdoğan benimle TV'ye çıkarsa cumhurbaşkanı adayını açıklarım" lafı, 3 Temmuz'da altılı masanın yapacağı toplantının bayağı sinirli geçeceğini gösteriyor. Kılıçdaroğlu'nun çark etmesi bir yana, altılı masanın Temel Karamollaoğlu'sunun dün yaptığı açıklama da evlere şenlik: "Cumhurbaşkanı adayının ismi önemli değil, çünkü biz altı lider yöneteceğiz." Aynı lafı Ahmet Davutoğlu da söylemişti.

Altılı masanın kafa yapılarına bakar mısınız?KUKLA BİR CUMHURBAŞKANI ADAYI çıkaracaklar!

Bu laflar resmen Türkiye siyaseti için bir utanç belgesidir. Cumhurbaşkanlığı makamını bu kadar düşük profile çekmek, adayı 'biz idare edeceğiz' demek, gaflettir.

Altılı masa üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. PKK'nın siyasi kolu HDP'nin attığı tokatlara ses çıkarmaktan çekinen altılı masa liderlerinin, farklı açıklamaları da birbiri ile çelişiyor.

Önce AK Parti'nin oylarını tırtıklamak için Avrupa mahfilleri tarafından istifa ettirilip parti kurdurulan Ahmet Davutoğlu'nun çıkışları altılı masayı sallıyordu. Ondan sonra Ali Babacan'ın ve Temel Karamollaoğlu'nun tuhaf açıklamaları altılı masa üzerinde kara bulutların dolaşmasına yol açmış görünüyor.

Meral Akşener'in misafirliğinde yapılacak 3 Temmuz toplantısında Ali Babacan'ın bir nabız yoklayacağı, Abdullah Gül, Abdüllatif Şener ve Haşim Kılıç isimlerini masaya teklif edeceği kulisleri ortalıkta dolaşıyor.



TEKNİK DİREKTÖR GÜL

İlginç olan, Abdullah Gül ismini, önce Temel Karamollaoğlu'nun şimdi de Ali Babacan'ın dillendirmiş olması.

Bilindiği gibi Abdullah Gül, arka kapı görüşmelerinde altılı masanın teknik direktörlüğünü yapmayı sürdürüyor.

Ali Babacan'a da parti kurduranın Gül olduğu, Babacan'ın partisini bir İngiliz anahtarı olarak devreye soktuğu hep konuşuldu, konuşuluyor.

HDP-PKK Kılıçdaroğlu ile pazarlık yapıyor. Bölücü terör, derin ABD'nin aparatı PKK'nın siyasi kolu HDP'nin, altılı masaya yönelik son açıklamalarının da pazarlık olduğu belirtiliyor.

HDP'nin CHP-Kemal Kılıçdaroğlu ile perde arkasında yaptığı pazarlıkta, iki konu çok rahatsız edici. Birincisi, bir başkan yardımcılığı ve bakanlıklar istiyorlar.

İkincisi, altılı masanın, bölünmeye gidecek yolları açacak Avrupa Yerel Yönetimler anlaşmasının kabulünü, yeni anayasa taslağına da bunun ek olarak girmesini talep ediyorlar.



SONUÇ

HDP-PKK'nın, 'Bizimle beraber olmazsanız, aday çıkarırız' tehditlerine karşı, CHP'nin yumuşak, Meral Akşener'in ise soğuk davranışının, altılı masa fay hattı olduğu, altılı masanın dağılmasına gidecek kadar etkili göründüğü de değerlendiriliyor. 6+1 MASASI TİYATROSU YENİ SAHNELERLE DEVAM EDİYOR. ALTILI MASAYI BİRARAYA GETİREN DERİN ABD-AVRUPA MAHFİLLERİNİN DE YENİ TAKTİKLER HAZIRLAMAKTA OLDUĞU KONUŞULUYOR.

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